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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: ПСРМ заблокирует капризы президента Санду

Додон: ПСРМ заблокирует капризы президента Санду
26 марта
12:36 2021
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Игорь Додон заявил о том, что ПСРМ не позволит проведение досрочных выборов в разгар пандемии. Лидер социалистов отметил в ходе прямой трансляции о то, что до тех пор, пока не будет закуплен миллион доз вакцины и не пройдет иммунизацию 300-400 тыс. человек, о досрочных не может быть и речи – вне зависимости от желания Майи Санду.

«Пока не будут достигнуты эти две цели, в стране не будет досрочных выборов, вне зависимости от желаний Майи Санду. Повторяю, ПСРМ обладает инструментами, чтобы блокировать капризы президента страны», – сказал Додон.

Он напомнил о решении Конституционного суда от 2017 года, согласно которому нельзя проводить выборы, если в бюджете на эти цели не предусмотрены средства.

«В бюджете 2021 года не предусмотрены деньги на парламентские выборы. Социалисты не будут голосовать за поправки в бюджет, выделяя деньги на выборы пока не купим вакцину для людей. Никто из ответственных депутатов, может только ПДС, никто из министров не поднимет руку, чтобы взять деньги на вакцину у медиков и дать их на удовлетворение избирательных фантазии президента страны и ПДС», – заявил Додон.

Председатель ПСРМ отметил, что на 120 млн леев, которые необходимы для проведения выборов, можно купить 600 тыс. доз вакцины.

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