Американские исследователи из Медицинской школы Гарварда и Массачусетской клинической больницы предположили, что принятие решений относительно расходования средств зависит от того, голоден человек или сыт. Чувство голода регулируется в организме гормоном грелином, выработка которого увеличивается, когда пора поесть, и уменьшается, когда голод утолен. И при высоком уровне грелина принятие финансовых решений оказывается менее обдуманным.

В эксперименте, охватившем около ста девочек и девушек в возрасте от десяти до двадцати двух лет, у всех участниц измерили уровень грелина до и после еды. А потом каждой предложили тест, в котором требовалось принять финансовое решение. В частности, надо было сделать выбор: можно получить небольшую сумму сейчас, а можно проявить терпение и получить значительно больше, но через некоторое время. Здоровые участницы, у которых грелина было много, отдавали предпочтение получению вознаграждения немедленно, хоть и в меньшем размере. То есть склонны были к импульсивному расходованию средств, возможно, очень крупному. Но были среди участниц и те, у кого диагностировали недостаточный вес и расстройство пищевого поведения. Они, как выяснилось, не реагировали на высокий уровень грелина и вели себя менее импульсивно, сообщает Sci News.

Отсюда вывод: не стоит тратить деньги на голодный желудок, можно сделать необдуманные расходы.