В течение прошедшего дня, 25 марта, зарегистрирован еще 41 смертельный случай от инфекции COVID-19.

Это: 66-летняя женщина из Кишинева, 80-летний мужчина из Окницкого района, 72-летний мужчина из Кишинева, 79-летний мужчина из Кишинева, 66-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 61-летняя женщина из Комратского района, 71-летняя женщина из Комратского района, 42-летний мужчина из Комратского района, 57-летний мужчина из Комратского района, 38-летний мужчина из Комратского района, 67-летняя женщина из Кишинева, 96-летняя женщина из Кишинева, 83-летний мужчина из района Кагул, 80-летний мужчина из Кишинева, 62-летняя женщина из Кишинева, 83-летний мужчина из Кишинева, 61-летняя женщина из Страшенского района, 77-летняя женщина из Новоаненского района, 73-летняя женщина из Кишинева, 73-летний мужчина из Кишинева, 71-летняя женщина из Рышканского района, 62-летний мужчина из Рышканского района, 46-летняя женщина из Кишинева, 56-летняя женщина из Фалештского района, 68-летний мужчина из из Фалештского района, 63-летний мужчина из муниципия Бельцы, 92-летняя женщина из муниципия Бельцы, 69-летняя женщина из муниципия Бельцы, 82-летний мужчина из Глодянского района, 68-летний мужчина из Резинского района, 63-летняя женщина из Бричанского района, 57-летний мужчина из района Кагул, 30-летняя женщина из Оргеевского района, 53-летняя женщина из Резинского района, 55-летняя женщина из района Дрокия, 71-летний мужчина из Яловенского района, 78-летняя женщина из Оргеевского района, 72-летний мужчина из Кишинева, 79-летний мужчина из Кишинева, 74-летний мужчина из Кишинева, 60-летний мужчина из Яловенского района.

На вечер 25 марта 195558 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4702 человека умерли от инфекции.