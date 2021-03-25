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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 марта 195558 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 марта 195558 излечившихся
25 марта
21:11 2021
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На сегодняшний день в стране 195558 человек прошли лечение и 4702 умерли от инфекции COVID-19.  

На 25 марта в Молдове подтверждены 222120 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 11798 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21133 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4377 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 349 в крайне тяжелом состоянии (65 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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