Болезни, которыми человек заражается от животных, называются зоонозами. Самый яркий пример – коронавирус, принесенный людям летучими мышами. Ученые из Национального центра научных исследований в Париже пришли к выводу, что, чем больше человек вмешивается в природу, тем выше вероятность появления новых зоонозов.

В частности, ученые обнаружили прямую взаимосвязь между уничтожением лесов и возникновением вспышек зоонозов. Проанализировав глобальную статистику инфекционных заболеваний за четверть века, исследователи выделили несколько тысяч случаев масштабной передачи инфекции от животных к человеку напрямую или через насекомых-посредников (как пример – комары, распространяющие малярию).

Ученые проследили четкую взаимосвязь: когда в Бразилии, Перу, Боливии, Конго, Индонезии, Камеруне, Мьянме и Малайзии активно вырубались тропические леса, возникали эпидемии лихорадки Эбола и малярии. В странах умеренного климата – США, Китае и на территории Европы обнаружилась явная связь между облесением и таким заболеванием, как клещевая болезнь Лайма.

По мнению исследователей, от уничтожения лесов страдает биоразнообразие, у животных сокращается среда обитания. Они начинают чаще контактировать с человеком и, соответственно, передавать ему свои болезни, сообщает derstandard.at.