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Газета "Кишиневские новости"

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Индия не намерена делится вакциной

25 марта
20:26 2021
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Правительство Индии временно остановило экспорт британской вакцины AstraZeneca, пишет ВВС.

По заявлению представителей министерства иностранных дел Индии, число зараженных в стране продолжает стремительно расти. Кризисная ситуация вынуждает индийское правительство бросить все силы на массовую вакцинацию собственного населения. Власти утверждают, что «затягивание поясов» продлится не дольше, чем до конца апреля. Индия является крупнейшим производителем вакцины. Именно их Институт сыворотки крови (основной производитель вакцин в стране) задержал недавние поставки препарата AstraZeneca в некоторые страны, включая Великобританию и Бразилию. Действия Индии повлияют на программы вакцинации в 190 странах мира.

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