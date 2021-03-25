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Газета "Кишиневские новости"

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Грядет мировой дефицит туалетной бумаги

Грядет мировой дефицит туалетной бумаги
25 марта
20:21 2021
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Все помнят, как год назад после объявления пандемии коронавируса и введения ограничительных мер потребители практически во всех странах бросились скупать туалетную бумагу. Потом ажиотажный спрос пошел на спад, и дефицит товара первой необходимости был преодолен.

И вот теперь делаются прогнозы о том, что вскоре грядет мировой дефицит туалетной бумаги. Но на этот раз не только из-за ажиотажного спроса, а из-за того, что ограничены мощности для перевозки сырья, используемого в производстве этой продукции. Как подсчитали специалисты, в последнее время все больше востребованы морские перевозки, а возможности грузовых судов ограничены, и исполнения заказов на транспортировку приходится долго ждать.

В частности, с такой проблемой столкнулась одна из бразильских компаний, на долю которой приходится немалая часть мировых поставок специальной древесной массы – основного сырья для изготовления туалетной бумаги. Кроме того, пандемия не утихает, и многие страны вновь вводят локдаун, ограничивают или вообще запрещают работу многих торговых предприятий, а люди опять начинают делать запасы, сообщает Bloomberg.    

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