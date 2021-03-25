У побережья Норвегии в районе полуострова Стад встречаются Норвежское и Северное моря. Это самый штормовой участок акватории, из-за чего проход судов, особенно крупных, нередко затруднен. Периодически корабли в ожидании, пока очередной шторм утихнет, вынуждены подолгу простаивать в гавани.

Чтобы решить проблему и повысить безопасность судоходства, власти Норвегии решили проложить первый в мире судоходный туннель через горы. Возможность такого строительства обсуждалась уже давно, и вот теперь реализация проекта будет начата.

Туннель будут прокладывать через самую узкую часть полуострова, длина его составит более полутора километров. Проход для кораблей будет шириной в двадцать семь метров и высотой в тридцать семь. Регулировать движение судов будет семафор. Работы планируется начать в следующем году, и продлятся они, по расчетам специалистов, не менее трех-четырех лет.

Проект оценивается как минимум в триста тридцать миллионов долларов. Власти Норвегии надеются, что, когда туннель будет сдан в эксплуатацию, количество судов, курсирующих в этом районе, увеличится, поскольку возрастет безопасность прохождения акватории, сообщает CNN.