Одна из японских компаний так заботливо относится к своим сотрудникам, что даже предоставляет им десять дней оплачиваемого отпуска, если их кумир покидает сцену. Боссы считают, что это поможет огорченным фанатам смириться с потерей и с новыми силами взяться за работу. Интересно, что отпуск такой же продолжительности предоставляется и в случае личной утраты – кончины близкого родственника. Но если речь идет не о звезде первой величины, а о «звездочке» рангом пониже, отпуск составляет всего три дня.

Вообще-то такой подход нетипичен для Японии, где трудоголизм и корпоративная культура на первом месте. Но владелец компании обратил внимание на психологический дискомфорт сотрудников, связанный с уходом их кумира со сцены, а это негативно сказывалось на работоспособности. Поэтому было решено применить такой нетрадиционный подход к отвлечению фанатов от печальных мыслей, сообщает Birdinflight.