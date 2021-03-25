Если КС, вопреки здравому смыслу, рекомендациям Венецианской комиссии и самой Конституции, поддержит Санду, то этот состав суда по примеру предшествующего продажного состава должен самораспуститься. Об этом заявил политолог Борис Шаповалов, который считает, что выборы во время пандемии – это преступление.

«Реально могут быть осуществимы следующие четыре сценария.

Первый – самый разумный вариант в сложившейся ситуации – президент Майя Санду подписывает указ о выдвижении кандидатуры Владимира Головатюка на пост премьер-министра, а парламентское большинство утверждает новое правительство. (…) Вторым сценарием является вариант, при котором ничего не происходит, ситуация остается неизменной, сегодняшнее временное правительство действует до очередных парламентских выборов, которые состоятся в 2023 году. Конституционный суд может принять решение и передать полномочия президента другим ведомствам. (…) Согласно третьему сценарию, все проблемы решаются “на улице”, в ходе массовых акций протеста. Это “майдан”, хаос, дестабилизация ситуации. К протестам призывают некоторые политики, которых сейчас нет в парламенте – Ренато Усатый, Марк Ткачук. (…)

Ну и, четвёртый сценарий – досрочные парламентские выборы. Но в этом случае точку в споре между президентом и парламентом должен поставить Конституционный суд. По идее, он не должен согласиться с предложением президента распустить парламент. Если же КС, вопреки здравому смыслу, рекомендациям Венецианской комиссии и самой Конституции, поддержит Санду в роспуске парламента, то остаётся только одно средство. Народ должен защитить законно избранный парламент, а Конституционный суд по примеру предшествующего продажного состава должен самораспуститься. Выборы во время пандемии – это преступление», – заключил политолог.