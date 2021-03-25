«В принципе было ясно с самого начала, что президент выдвинула кандидатуру Гросу, не имея серьезных намерений. И поэтому вполне естественно, что парламентское большинство самоустранилось. Но ничего страшного не произошло», — подчеркнул политолог.

Корнелиу Чуря считает, что г-н Гросу после провалившейся попытки выдвижения вотума доверия его кабмину, явно вздохнул с облегчением, что лишний раз доказывает конечные цели команды президента Санду.

«Очень сложно объяснять, что у Майи Санду на уме. В принципе, понятно, что она постоянно преследует цель досрочных выборов. Но ситуация ее обязывала говорить о том, что она серьезно выдвигает г-на Гросу. Это какой-то когнитивный диссонанс, который, прежде всего, у нее в голове», — заявил эксперт.

При этом, комментируя заявления Гросу о том, что, дескать, все было сделано для того, чтобы запустить процедуру роспуска парламента, политолог заявил, что инициировать процедуру — это не значит ее завершить до конца. И к проведению досрочных выборов в Молдове в этом году много препятствий.

«Если честно, я не вижу, каким способом в этом году мы будем иметь досрочные выборы. Поэтому идти до конца — это означает, как мне кажется, полная блокада. То есть Майя Санду тем самым создаст такую патовую ситуацию для всей политической системы, а это прежде всего вредно для нее, как всенародно избранного президента, поэтому я очень сомневаюсь, что Майя Санду пойдет до конца», — считает Корнелиу Чуря.

Политолог уверен, что Майя Санду сядет за стол переговоров с парламентским большинством.

«Она должна пойти на обсуждение, на консультации с парламентскими фракциями, с парламентским большинством. Она может не принять во внимание мнение парламентского большинства и обратиться в КС, но тем самым всю тяжесть ситуации и ответственность за кризис она перебросит на Конституционный суд, но в таком случае, суду будет уже очень сложно принять решение в ее пользу», – считает Чуря.