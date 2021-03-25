Эти средства будут направленны из Резервного фонда населенным пунктам, которые пострадали в результате проливных дождей в 2020 году. Такое решение принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую возглавляет и.о. премьера Аурелиу Чокой.

Финансовые средства предназначены для ремонта участков местных дорог и мостов, которые пострадали летом и осенью прошлого года. Деньги предназначены для с. Кошерница, Милештий Мичь, Ципала, Пухой, Токуз и Ченак.