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Газета "Кишиневские новости"

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Правительство Молдовы выделит 5,2 млн леев на ремонт местных дорог

25 марта
17:16 2021
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Эти средства будут направленны из Резервного фонда населенным пунктам, которые пострадали в результате проливных дождей в 2020 году. Такое решение принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую возглавляет и.о. премьера Аурелиу Чокой.

Финансовые средства предназначены для ремонта участков местных дорог и мостов, которые пострадали летом и осенью прошлого года. Деньги предназначены для с. Кошерница, Милештий Мичь, Ципала, Пухой, Токуз и Ченак.

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