Президент страны не может распустить парламент без консультаций с парламентскими фракциями и положительного заключения Конституционного суда. Об этом в интервью радиостанции «Sputnik-Moldova» заявил бывший глава КС Виктор Пушкаш. Юрист также не исключает, что во время консультаций президенту может быть предложен кандидат от парламентского большинства.

«Во время консультаций парламентское большинство, если оно есть, может выдвинуть своего кандидата. В Конституции написано, что президент «может». То есть не обязан, хотя и истекли три месяца. Это окошко, признанное в том числе и решением Конституционного суда», – уточнил Пушкаш.

Напомним, что сегодня кандидат Майи Санду на должность премьера Игорь Гросу не смог получить вотум доверия парламентариев. В ПСРМ заявили, что готовы поддержать Владимира Головатюка на этот пост.