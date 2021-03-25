Вице-председатель парламента и депутат Платформы DА бросает вызов лидеру ПДС Игорю Гросу, призывая последнего пройти тест на детекторе лжи. Реакция последовала после того, как Слусарь сообщил, что сегодня утром Гросу объявил, что ПДС не будет поддерживать премьер-министра, выдвинутого Майей Санду.

«За пять минут до пленарного заседания ко мне подошел Игорь Гросу и сообщил, что фракция ПДС не голосует за собственное правительство. То есть депутат Игорь Гросу не поднимает руку за выдвинутого на пост премьер-министра Игоря Гросу. Через 10 минут фракции ПСРМ и «Шор» покинули зал. Занавес!

PS: Услышав определенные упреки, я решил с согласия коллег Дину Плынгэу и Стеллы Макарь опубликовать фрагмент нашей дискуссии в депутатском чате во временном интервале 10.02-10.07, после обсуждения с Игорем Гросу и до начала заседания. Я готов пройти через детектор лжи вместе с бывшим кандидатом на пост премьер-министра», – написал Слусарь в Facebook, опубликовав и обсуждения в мессенджерах фракции Платформы DА.