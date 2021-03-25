Колбаса, ветчина, сосиски часто выручают нас, когда нужно быстро перекусить. Конечно, очень полезной такую еду назвать нельзя. Но, возможно, мы недооценивали ее опасность. Ученые из британского Университета Лидса пришли к выводу, что ежедневное употребление даже одного ломтика обработанного мяса увеличивает вероятность того, что у человека разовьется деменция, наполовину.

Такое заключение сделано на основании изучения данных почти полумиллиона жителей страны возрасте от сорока до шестидесяти девяти лет. Информация включала и сведения о том, какие именно мясные продукты и как часто употребляли люди. Оказалось, что в течение восьми лет почти у трех тысяч человек развилась деменция. В основном это были люди с небольшим доходом и невысоким уровнем образования, которые ведут не слишком активный образ жизни. Они регулярно ели обработанное мясо, а ведь в нем содержатся специальные химические добавки, усиливающие вкус и продлевающие срок годности продуктов.

Одновременно выяснилось, что, если употреблять в пищу необработанное мясо – достаточно пятидесяти граммов приготовленной в домашних условиях свинины, говядины, телятины в день, – чтобы риск возникновения старческого слабоумия сократился на двадцать процентов. Таким образом, заключили исследователи, отказ от обработанного мяса играет важную роль в профилактике заболеваний нейродегенеративного характера, сообщает «Daily Mail».