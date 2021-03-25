Хочешь стать слабоумным? Налегай на колбасу!
Колбаса, ветчина, сосиски часто выручают нас, когда нужно быстро перекусить. Конечно, очень полезной такую еду назвать нельзя. Но, возможно, мы недооценивали ее опасность. Ученые из британского Университета Лидса пришли к выводу, что ежедневное употребление даже одного ломтика обработанного мяса увеличивает вероятность того, что у человека разовьется деменция, наполовину.
Такое заключение сделано на основании изучения данных почти полумиллиона жителей страны возрасте от сорока до шестидесяти девяти лет. Информация включала и сведения о том, какие именно мясные продукты и как часто употребляли люди. Оказалось, что в течение восьми лет почти у трех тысяч человек развилась деменция. В основном это были люди с небольшим доходом и невысоким уровнем образования, которые ведут не слишком активный образ жизни. Они регулярно ели обработанное мясо, а ведь в нем содержатся специальные химические добавки, усиливающие вкус и продлевающие срок годности продуктов.
Одновременно выяснилось, что, если употреблять в пищу необработанное мясо – достаточно пятидесяти граммов приготовленной в домашних условиях свинины, говядины, телятины в день, – чтобы риск возникновения старческого слабоумия сократился на двадцать процентов. Таким образом, заключили исследователи, отказ от обработанного мяса играет важную роль в профилактике заболеваний нейродегенеративного характера, сообщает «Daily Mail».