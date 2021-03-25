Исследователи из Университета Глазго в Шотландии сделали неожиданное открытие: риновирус, вызывающий обыкновенную простуду, в силах подавить коронавирус.

Несмотря на пандемию, продолжают циркулировать и все другие вирусы, вызывающие респираторные заболевания. Правда, из-за ограничительных мер распространение этих вирусов замедлилось. Поэтому ученые провели эксперимент в лабораторных условиях. Имитацию слизистой оболочки инфицировали риновирусом и коронавирусом одновременно. Выяснилось, что коронавирус не выдерживал конкуренции с вирусом обычной простуды. Эксперимент повторили, инфицировав слизистую сначала риновирусом, в через сутки – корнавирусом. В этом случае «корона» в организм вообще не попала. Потом очередность поменяли – ввели коронавирус на сутки раньше риновируса: «корона» погибла и в этом случае.

При продолжении экспериментов обнаружилось, что риновирус активизирует иммунитет, что не позволяет коронавирусу размножаться. Конечно, длится такой эффект недолго: после излечения от простуды «корона» может взять верх, сообщает телеканал «Доктор».