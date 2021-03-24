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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Путин войдёт в историю как миротворец

Додон: Путин войдёт в историю как миротворец
24 марта
21:48 2021
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Президент Российской Федерации Владимир Путин достоин звания миротворца. В этом уверен Игорь Додон. В рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” он прокомментировал скандальное заявление Джо Байдена, отметив, что поистине сильные лидеры “никогда не опускаются до таких высказываний”.  

«Я считаю его (Путина – прим.ред.) миротворцем. Не буду сейчас давать оценки американцам – эксперты говорили о том, что они делали, делают, как лезут везде и получили ответку, демократия, которую они сеют везде, “вернулась домой”. Владимир Владимирович войдёт в историю как миротворец. Вспомним Сирию, Карабах и так далее. Я считаю, что он достоин звания миротворца на своём веку. А то, что кто-то делает, чтобы показать себя геополитически более сильным – сильный лидер никогда не опустится до таких высказываний. Сильные люди обычно более скромные и не хотят становиться выше в глазах общественности за счёт того, что хотят кого-то опустить», – сказал Додон.

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