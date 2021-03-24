Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”.

«Мы сегодня обратились в Конституционный суд, потому что, исходя из логики решения от 22 марта, выводы юристов сводятся к тому, что первый указ о выдвижении Натальи Гаврилицэ был фиктивным. Президент обратилась к парламенту с просьбой не голосовать за этого кандидата, а декрет не был опубликован в “Мониторул офичиал”. Значит, первая попытка может быть не засчитана», – сказал он.