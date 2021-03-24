Сваливать все на парламент у Майи Санду не получится. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон, выступая в эфире телекомпании NTV Moldova. По его словам, парламентское большинство было готово предложить полноценное правительство, но президент страны в течение трёх месяцев уклонялась от диалога.

«Кстати, интересный момент. Все три месяца она говорила, что парламент коррумпированный, а теперь, оказывается, не видит ничего зазорного в том, чтобы ее кандидат получил 51 голос. Это как называется?» – задал логичный вопрос Игорь Додон.

Напомним, что Майя Санду дважды выдвигала кандидатов в премьер – министры без учёта позиции парламентского большинства. В течение трёх месяцев в Молдове действует состав и.о. кабмина.