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Газета "Кишиневские новости"

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Получит ли кабмин Майи Санду 51 голос в парламенте

Получит ли кабмин Майи Санду 51 голос в парламенте
24 марта
21:27 2021
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Сваливать все на парламент у Майи Санду не получится. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон, выступая в эфире телекомпании NTV Moldova. По его словам, парламентское большинство было готово предложить полноценное правительство, но президент страны в течение трёх месяцев уклонялась от диалога.

«Кстати, интересный момент. Все три месяца она говорила, что парламент коррумпированный, а теперь, оказывается, не видит ничего зазорного в том, чтобы ее кандидат получил 51 голос. Это как называется?» – задал логичный вопрос Игорь Додон.

Напомним, что Майя Санду дважды выдвигала кандидатов в премьер – министры без учёта позиции парламентского большинства. В течение трёх месяцев в Молдове действует состав и.о. кабмина.

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