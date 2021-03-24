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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 марта 4661 смертельный случай

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 марта 4661 смертельный случай
24 марта
19:48 2021
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В течение прошедшего дня, 24 марта, зарегистрированы еще 39 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 84-летняя женщина из Сынжерейского района, 92-летняя женщина из Кишинева, 82-летний мужчина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 85-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя женщина из района Леова, 71-летняя женщина из Кишинева, 55-летний мужчина из Кишинева, 58-летний мужчина из Кишинева, 72-летний мужчина из Кишинева, 70-летняя женщина из Каушанского района, 57-летняя женщина из Каушанского района, 68-летняя женщина из Каларашского района, 80-летняя женщина из Страшенского района, 61-летняя женщина из Каушанского района, 82-летняя женщина из Каушанского района, 59-летний мужчина из Каушанского района, 68-летний мужчина из Каушанского района, 78-летняя женщина из Шолданештского района, 71-летний мужчина из Единецкого района, 72-летний мужчина из Единецкого района, 40-летний мужчина из Единецкого района, 63-летняя женщина из Единецкого района, 68-летняя женщина из Глодянского района, 85-летняя женщина из Единецкого района, 71-летняя женщина из Единецкого района, 69-летний мужчина из Дубоссарского района, 76-летний мужчина из Кишинева, 70-летняя женщина из Хынчештского района, 50-летний мужчина из Хынчештского района, 51-летняя женщина из Фалештского района, 58-летняя женщина из Каушанского района, 60-летний мужчина из Окницкого района, 70-летняя женщина из Теленештского района, 66-летняя женщина из Глодянского района, 67-летняя женщина из Глодянского района, 66-летняя женщина из Хынчештского района, 84-летняя женщина из Кишинева, 86-летняя женщина из Кишинева.              

На вечер 23 марта 193562 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4661 человек умер от инфекции.

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