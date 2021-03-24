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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 марта 193562 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 марта 193562 излечившихся
24 марта
19:47 2021
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На сегодняшний день в стране 193562 человека прошли лечение и 4661умер от инфекции COVID-19.  

На 24 марта в Молдове подтверждены 219988 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 11638 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20974 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4448 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 341 в крайне тяжелом состоянии (61 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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