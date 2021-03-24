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Газета "Кишиневские новости"

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Додон поздравил Эрдогана с переизбранием главой правящей партии

Додон поздравил Эрдогана с переизбранием главой правящей партии
24 марта
17:37 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон направил Реджеп Тайип Эрдогану поздравительный адрес по случаю переизбрания председателем Партии справедливости и развития Турции.

«Хочу еще раз подтвердить важность наших двусторонних отношений и их укрепления во всех сферах, представляющих взаимный интерес, на благо обоих народов.

Благодарю господина Эрдогана за поддержку Республики Молдова в реализации множества социальных, культурных, гуманитарных и инфраструктурных программ», – говорится в послании Игоря Додона.

Напомним, что в мае 2017 года партии, возглавляемые Додоном и Эрдоганом, подписали Соглашение о сотрудничестве.

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