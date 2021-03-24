Председатель ПСРМ Игорь Додон направил Реджеп Тайип Эрдогану поздравительный адрес по случаю переизбрания председателем Партии справедливости и развития Турции.

«Хочу еще раз подтвердить важность наших двусторонних отношений и их укрепления во всех сферах, представляющих взаимный интерес, на благо обоих народов.

Благодарю господина Эрдогана за поддержку Республики Молдова в реализации множества социальных, культурных, гуманитарных и инфраструктурных программ», – говорится в послании Игоря Додона.

Напомним, что в мае 2017 года партии, возглавляемые Додоном и Эрдоганом, подписали Соглашение о сотрудничестве.