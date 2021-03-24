Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, распорядился проверить законность действий организаторов выставки «Мир тела», которая развернута в Москве на ВДНХ, сообщает РИА Новости.

В экспозицию вошли тела ранее умерших людей. Они обработаны с помощью специального пластика, он заменил собой жидкость. Трупы застыли на выставке в разнообразных позах, один даже висит на спортивных кольцах, кожа удалена, видно большинство мышц. Некоторые активисты посчитали, что экспозиция нарушает нравственные ценности и оскорбляет чувства верующих. Бастрыкин потребовал от подчиненных дать правовую оценку «Миру тела».