Среда, 24 марта 2021, 23:39

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

В России на ВДНХ появились трупы

24 марта
16:26 2021
Версия для печати

Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, распорядился проверить законность действий организаторов выставки «Мир тела», которая развернута в Москве на ВДНХ, сообщает РИА Новости.

В экспозицию вошли тела ранее умерших людей. Они обработаны с помощью специального пластика, он заменил собой жидкость. Трупы застыли на выставке в разнообразных позах, один даже висит на спортивных кольцах, кожа удалена, видно большинство мышц. Некоторые активисты посчитали, что экспозиция нарушает нравственные ценности и оскорбляет чувства верующих. Бастрыкин потребовал от подчиненных дать правовую оценку «Миру тела».  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,82–0,28%
EUR21,06–0,43%
GBP24,40–0,55%
UAH0,64–0,60%
RON4,31–0,40%
RUB0,23–0,14%

Курсы валют в MDL на 24.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд