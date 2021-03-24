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Газета "Кишиневские новости"

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Одесский предприниматель готов бороздить космическое пространство

Одесский предприниматель готов бороздить космическое пространство
24 марта
16:17 2021
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Одесский предприниматель Владимир Усов зарегистрировал космическую компанию Kurs Orbital, сообщает «Думская».

Бизнесмен намерен посредством буксиров, выведенных в околоземное пространство, дозаправлять, перемещать и ремонтировать геостационарные спутники. По прикидкам Усова, потенциальная емкость рынка – свыше трех миллиардов долларов. В ближайшее время предприниматель намерен привлечь 6,5 миллиона долларов на создание демонстрационной модели. Если все пойдет по плану, то первый космический буксир выйдет на орбиту в 2025 году. В 2020-м Усов, выпускник Одесского национального морского университета, занимал должность главы Государственного космического агентства. Тогда же появилась идея построить в Херсонской области украинский космодром.

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