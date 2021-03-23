На сегодняшний день в стране 191630 человек прошли лечение и 4622 умерли от инфекции COVID-19.

На 23 марта в Молдове подтверждены 217715 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 11983 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21343 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4605 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 344 в крайне тяжелом состоянии (59 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).