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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 марта 191630 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 марта 191630 излечившихся
23 марта
20:36 2021
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На сегодняшний день в стране 191630 человек прошли лечение и 4622 умерли от инфекции COVID-19.  

На 23 марта в Молдове подтверждены 217715 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 11983 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21343 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4605 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 344 в крайне тяжелом состоянии (59 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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