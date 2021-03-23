В течение прошедшего дня, 23 марта, зарегистрированы еще 32 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это: 61-летняя женщина из Сынжерейского района, 66-летний мужчина из Страшенского района, 68-летний мужчина из Страшенского района, 72-летняя женщина из Страшенского района, 79-летний мужчина из Страшенского района, 77-летний мужчина из Страшенского района, 78-летний мужчина из Унгенского района, 64-летняя женщина из Сорокского района, 41-летняя женщина из Резинского района, 79-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 58-летняя женщина из Сынжерейского района, 70-летний мужчина из Оргеевского района, 71-летний мужчина из Тараклийского района, 64-летняя женщина из Тараклийского района, 66-летняя женщина из Каушанского района, 61-летняя женщина из Чимишлинского района, 74-летний мужчина из района Чимишлия, 62-летний мужчина из района Чимишлия, 68-летняя женщина из Чимишлийского района, 54-летняя женщина из Рышканского района, 62-летняя женщина из Новоаненского района, 70-летний мужчина из Новоаненского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 65-летняя женщина из Резинского района, 69-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Новоаненского района, 67-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 72-летний мужчина из Кишинева, 86-летний мужчина из Кишинева, 78-летний мужчина из Кишинева, 45-летний мужчина из Кишинева, врач из Кишинева.

На вечер 23 марта 191630 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4622 человека умерли от инфекции.