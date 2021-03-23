Участвуя в телевизионной программе на TV8, президент Майя Санду сказала, что не выезжает в районы, потому что боится заразиться COVID-19. На вопрос журналиста о том, когда президент посещала села страны в последний раз, Майя Санду честно призналась, что в связи с эпидемией отказалась от встреч с согражданами.

«Не очень ездила до сих пор, была, но после того, как ухудшились показатели COVID, пришлось отменить поездки. Первоначально планировалось каждый вторник ездить, но сейчас эпидемиологическая ситуация мне не позволяет», – заявила Майя Санду в ходе передачи на TV8.

Тем не менее, в ходе программы Майя Санду заявила, что по-прежнему желает проведения в Молдове досрочных выборов как можно скорее, призвав жителей отправиться на избирательные участки.