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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Майя Санду отказалась от встреч с гражданами Молдовы

Почему Майя Санду отказалась от встреч с гражданами Молдовы
23 марта
17:16 2021
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Участвуя в телевизионной программе на TV8, президент Майя Санду сказала, что не выезжает в районы, потому что боится заразиться COVID-19. На вопрос журналиста о том, когда президент посещала села страны в последний раз, Майя Санду честно призналась, что в связи с эпидемией отказалась от встреч с согражданами.

«Не очень ездила до сих пор, была, но после того, как ухудшились показатели COVID, пришлось отменить поездки. Первоначально планировалось каждый вторник ездить, но сейчас эпидемиологическая ситуация мне не позволяет», – заявила Майя Санду в ходе передачи на TV8.

Тем не менее, в ходе программы Майя Санду заявила, что по-прежнему желает проведения в Молдове досрочных выборов как можно скорее, призвав жителей отправиться на избирательные участки.

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