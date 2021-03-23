Украинская прокуратура начала уголовное производство в отношении 23 российских деятелей культуры, сообщает “Страна».

Они всем списком обвиняются в незаконном посещении Крыма. Чтобы въехать на полуостров, иностранцы должны получить специальное разрешение, так по крайней мере считают в Киеве. Российские артисты приняли участие в праздновании открытия «незаконно построенного Керченского моста», объявила прокуратура. Всем нарушителям режима посещения полуострова, в случае приезда на Украину, грозит три года лишения свободы. В список подследственных попали: Харатьян, Валерия, Ким, Маршал, Зара, Билан, Майданов, Скляр, Кормухина, Долина, Свиридова, Пашков, Газманов, Лепс, Жасмин, Караулова, Буйнов, Пелагея, Пьеха (Стас), Шаумаров, Волкова, Тагиев.