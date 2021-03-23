Выступая с центральной трибуны парламента, депутат Октавиан Цыку объявил, что одно из политформирований необходимо запретить на законодательном уровне.

«Считаю, что сегодня сложились все условия для того, чтобы мы объявили Партию «Шор» неконституционной. Преступная группа Шора была главным исполнителем кражи миллиарда – крупнейшего грабежа в истории Республики Молдова. Эта партия носит имя криминального председателя. Лично составлю законопроект, который дам на подпись каждому депутату», – объявил Цыку. Ему ответила Марина Таубер, депутат от фракции Партии «Шор». «Знаю Цыку с тех пор, как была президентом Федерации тенниса, думала он настоящий человек и спортсмен. Теперь вижу, он ноль… Господин Цыку, мы понимаем, что вы ни в чем не добились успеха – ни как историк, ни в спорте, ни в политике», – эмоционально отреагировала Таубер на демарш Цыку. Впрочем, прорумынский депутат, являясь председателем Партии национального единства, поставивший себе цель объединения Румынии с Республикой Молдова, преподает историю в Государственном университете и семь раз был чемпионом страны по боксу.