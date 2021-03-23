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Газета "Кишиневские новости"

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Литва пугает Китай

23 марта
16:51 2021
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Министерство иностранных дел Китая запретило депутату сейма Литвы Довиле Шакалене въезжать на территорию Поднебесной, сообщает Delfi.

Она оказалась в списке десяти политиков Евросоюза, в отношении которых Пекин ввел санкции. Депутат является вице-председателем Межпарламентского альянса по Китаю. Европейский союз ранее ввел санкции в отношении ряда китайских должностных лиц за преследования и репрессии в отношении уйгурского меньшинства. «Парадоксально, что миллиардное государство предпочитает пугать гражданку маленькой страны вместо того, чтобы прекратить незаконно сажать в тюрьмы и пытать миллион граждан своей страны. И все же такая быстрая реакция коммунистической партии Китая на введенные ЕС санкции для высокопоставленных китайских должностных лиц, напрямую связанных с массовыми систематическими преступлениями против человечности, свидетельствуют, что на Китай действует наша принципиальная позиция», – заявила Шакалене.

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