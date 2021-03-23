В минувший понедельник советник Госдепартамента США Дерек Шоле провел телефонную беседу с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем, сообщает TUT.BY.

Обсуждались весьма непростые отношения между двумя странами. Пресс-служба Госдепа информирует: «Советник Шоле дал ясно понять, что необходимо немедленно освободить всех без исключения политических заключенных в Белоруссии, особо отметив безотлагательность дела консультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика. Советник и министр иностранных дел также обсудили предстоящий обмен послами между США и Белоруссией, отметив, что открытые линии связи пойдут на пользу обеим странам». Также Госдеп указал официальному Минску на то, что он должен пойти на диалог с оппозицией и уже в этом году провести новые президентские выборы под контролем международных наблюдателей.