Глава румынского МИДа Богдан Ауреску в Брюсселе принял участие во встрече с коллегами из стран – членов Евросоюза, сообщает «Международное румынское радио».

Дипломат одобрил оперативное решение ЕС ввести санкции против нескольких чиновников Российской Федерации за нарушение прав человека. Особо министр обратил внимание на то, что все действия были согласованы с США. Также Ауреску одобрил визит председателя Европейского Совета Шарля Мишеля на Украину, в Молдову и Грузию. По мнению дипломата, тем самым странам Восточного партнерства был дан сигнал: о них в Брюсселе помнят, и не оставят один на один с Москвой. В минувший понедельник в санкционный список российских чиновников были внесены Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев «за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне».