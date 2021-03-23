Во время слушаний по вопросу о снятии иммунитета с двух депутатов Партии «Шор» по запросу генпрокурора, Денис Уланов напомнил, что теща Серджиу Литвиненко из ПДС фигурировала в деле о краже миллиарда.

«Мне казалось, что прокуратуре стало понятно, что ни акционеры, ни сотрудники банков, которые волей обстоятельства стали участниками определенных событий в 2014 году, выполняя свои профессиональные обязанности, не похищали, не отмывали деньги и не наносили ущерб государству. Видимо, к этому списку надо отнести и…, Серджиу, ничего личного… и твою свекровь, в отношении которой прекращено уголовное дело», – заявил Уланов.

Напомним, что, согласно журналистским расследованиям, в 2014 году Мария Йову, свекровь депутата ПДС Серджиу Литвиненко, занимала должность бухгалтера в «Victoriabank». Именно Йову санкционировала размещение средств в размере 2,45 млрд леев в БЕМ. Затем эти средства были выведены через компании, контролируемые Иланом Шором и Владом Плахотнюком? и переведены в оффшоры.

Впоследствии «Victoriabank» возместил эти средства за счет государственных гарантий. Журналисты сообщили, что дело в отношении свекрови депутата было прекращено в 2019 году, когда правительство возглавляла Майя Санду.