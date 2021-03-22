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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Вакцина AstraZeneca безопасна – доказано

22 марта
21:47 2021
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Результаты проверки вакцины AstraZeneca американскими учеными показали, что препарат безопасен и эффективен, пишет ВВС.

Случаи образования тромбов у граждан разных европейских государств после получения британской вакцины AstraZeneca вызвали споры о ее безопасности. Германия, Франция, Италия и Испания приостановили использование препарата. Представители ВОЗ посоветовали властям стран ЕС не торопиться с выводами и не действовать, основываясь на неподтвержденных экспертами домыслах. Проверкой безопасности вакцины занялись специалисты из Колумбийского университета. Контрольная группа состояла из 32 тыс. добровольцев из США, Чили и Перу. Полученные данные выявили, что вакцина на 79% эффективна в превентивных мерах и в случае заражения на 100% НЕ приведет к осложнениям. Связи между вакциной и образованием тромбов не было выявлено, что означает – вакцина абсолютно безопасна.

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