Турецкая валюта потеряла 15% в цене после того, как президент Эрдоган уволил очередного руководителя центрального банка страны. Об этом сообщает ВВС.

Решение Реджепа Тайипа Эрдогана уволить главу центрального банка стало неожиданностью для инвесторов. Наджи Агбал оказался третьим руководителем, уволенным за последние два года. Он был назначен в ноябре 2020 года. Правительство Турции надеялось, что Агбалу удастся побороть инфляцию. Для укрепления валюты он повышал процентную ставку. Уже два года назад турецкая лира упала до исторического минимума. Очередное увольнение главы Центробанка существенно ударило по акциям Стамбульской фондовой биржи.