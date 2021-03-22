Химиотерапия – распространенный метод лечения онкологических заболеваний, но она далеко не безразлична для организма в целом. Британские ученые разработали новый класс лекарств, который в перспективе сможет заменить химиотерапию.

Это искусственные антитела, подобные тем, что продуцирует иммунная система человека. Они нацелены на определенный белок, вырабатываемый раковыми клетками. Антитела убивают эти клетки так же, как химиотерапия, но здоровые клетки при этом остаются неповрежденными. Поэтому нежелательных побочных действий вроде потери волос, общей слабости и тошноты, не возникает. Новое средство транспортирует лекарство прямо к пораженным клеткам, то есть бить прицельно, а не «по площадям», как при химиотерапии.

Препарат был испытан при лечении больных с метастазирующим раком мочевого пузыря. Обычно таким пациентам отпущено не больше полугода жизни. Но те, которые принимали новый препарат, прожили вдвое больше. Исследователи отмечают, что разные виды рака продуцируют разные белки, и новое средство еще предстоит адаптировать к этим разновидностям, сообщает «Daily Mail». Разработчики считают, что в перспективе медики вообще смогут отказаться от химиотерапии.