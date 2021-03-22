Вскоре у врачей появится возможность отказаться от металлических имплантов для фиксации поврежденных костей. Сегодня пациентам устанавливают металлические спицы или винты, которые после восстановления костей необходимо удалять. Для этого приходится делать повторную операцию.

Специалисты из российского Технического университета имени Баумана начали работу над созданием импланта на основе полимерных материалов и минералов. Попав в организм, такой имплант будет постепенно высвобождать имеющиеся в его составе кальций и фосфор, а восстанавливающиеся кости будут поглощать эти минералы, тем самым разрушая имплант. В конце концов он полностью растворится, его не потребуется извлекать и отпадет необходимость в новой операции. Кроме того, такие импланты, в отличие от металлических, не станут противопоказанием для диагностической магнитно-резонансной томографии.

Как считают разработчики, когда новинка будет внедрена, клиники смогут печатать импланты на 3D-принтере в зависимости от потребностей того или иного пациента. Ожидается, что новые импланты войдут в практику через три-пять лет, пишет «Вечерняя Москва».