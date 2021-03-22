Сегодняшнее решение КС представляет собой логическое продолжение предыдущих решений и постановляет, что у парламента есть ещё инструменты для разрешения политического кризиса посредством создания парламентского большинства или других сценариев. Об этом заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Парламентарий считает, что судьи попытались найти равновесие и “оставили дверь открытой” для нового этапа диалога между парламентом и президентом. Батрынча отметил, что в своем решении КС учел аргументы депутатов ПСРМ, в частности относительно проведения подлинных консультаций.

В то же время социалист заявил, что решение КС устанавливает, что депутаты могут рассмотреть и другие предложения, если кандидат от Санду не получит поддержи в парламенте.

«КС оставил дверь открытой для другого этапа диалога и дал понять, что выдвижением Гросу жизнь не заканчивается», – сказал Батрынча.

Депутат ПСРМ Василе Боля отметил, что решение КС опирается на июньское 2019 года заключение Венецианской комиссии, которым устанавливается, что роспуск парламента является способом разрешения политического кризиса, но если есть большинство, возможность назначения кабмина сохраняется и после истечения сроков, предусмотренных Конституцией.