Председатель ПСРМ Игорь Додон обращает внимание на то, что сегодняшнее решение КС, которое он назвал странным, указывает на то, что, если 51 депутат не поддержат кандидатуру Игоря Гросу, это не является причиной для автоматического роспуска парламента.

«Для роспуска парламента президент должен опять провести переговоры с депутатами, на которых парламентское большинство может предъявить президенту то, что они не согласны на роспуск парламента и готовы поддержать другого кандидата в премьер-министры. Следующие жаркие дебаты при сохранении формализованного парламентского большинства будут тогда, когда Конституционный Суд подтвердит, что соблюдены конституционные условия для роспуска парламента»,- отметил Игорь Додон.

В своем решении КС постановил, что парламентское большинство может отказать в вотуме доверия программе и кабмину. Судьи считают, что существенным при формировании и назначении правительства является голосование парламентариев. В этой ситуации в случае новых консультаций после провала вотума доверия парламентское большинство может выдвинуть кандидата на должность премьер- министра.

Суд также решил, что в случае, если новые консультации не состоятся из-за истечения срока у парламентского большинства, будет возможность обсудить проблему назначения правительства в рамках обязательных консультаций с президентом, которые должны состоятся в случае роспуска парламента.