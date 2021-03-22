Председатель ПСРМ Игорь Додон встретился 22 марта с неполной семьей Борденюк из села Кукурузень Оргеевского района. Алена Борденюк в одиночку воспитывает троих детей, двое из которых – 10-летний Петру и 8-летняя Виктория, страдают потерей слуха и носят кохлеарные имплантаты.

Алена Борденюк обратилась за помощью в приобретении аксессуаров для кохлеарного имплантата ее детям.

Игорь Додон откликнулся на просьбу и подарил обоим детям комплект принадлежностей для кохлеарного имплантата, приобретенный при поддержке Посольства Китая в Республике Молдова, и звуковой процессор нового поколения Nucleus 6, предложенный румынской компанией Cochlear.

Кроме того, Додон сообщил Алене Борденюк, что договорился с доктором Дианой Киртока, которая работает в Республиканской детской клинической больнице «Эмилиан Коцага», о подключении и настройке звукового процессора кохлеарных устройств уже сегодня, чтобы маленький Петру смог слышать звуки как можно скорее.

Напомним, что ранее 19 детей с тяжелой и глубокой потерей слуха получили в нашей стране возможность слышать и говорить благодаря имплантатам Cohlear, которая стала возможной благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Din Suflet», патронируемого Галиной Додон, в рамках программы «Спасем детей из мира тишины». В 2020 году по инициативе лидера социалистов проект получил поддержку на государственном уровне, и 20 детям с диагнозом «потеря слуха» были поставлены кохлеарные имплантаты, приобретенные из Фонда обязательного медицинского страхования.