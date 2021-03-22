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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 марта 189875 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 марта 189875 излечившихся
22 марта
19:26 2021
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На сегодняшний день в стране 189875 человек прошли лечение и 4590 умерли от инфекции COVID-19.  

На 22 марта в Молдове подтверждены 216094 случая заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 12150 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21130 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4563 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 343 в крайне тяжелом состоянии (72 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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