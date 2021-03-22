Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 марта 189875 излечившихся
22 марта
19:26 2021
На сегодняшний день в стране 189875 человек прошли лечение и 4590 умерли от инфекции COVID-19.
На 22 марта в Молдове подтверждены 216094 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 12150 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21130 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4563 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 343 в крайне тяжелом состоянии (72 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).