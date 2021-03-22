На сегодняшний день в стране 189875 человек прошли лечение и 4590 умерли от инфекции COVID-19.

На 22 марта в Молдове подтверждены 216094 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 12150 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21130 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4563 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 343 в крайне тяжелом состоянии (72 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).