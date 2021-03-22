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Газета "Кишиневские новости"

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Австралия эвакуирует жителей Нового Южного Уэльса, но не вводит ЧП

Австралия эвакуирует жителей Нового Южного Уэльса, но не вводит ЧП
22 марта
19:26 2021
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Более 18 тыс. человек были эвакуированы из австралийского штата Новый Южный Уэльс в связи с наводнениями, сообщает ВВС.

Все побережье Нового Южного Уэльса в Австралии перекрыто. Несколько дней проливных дождей привели к тому, что дамбы в столице штата – Сиднее – обрушились. Власти отправили военных на место происшествия для помощи местному населению. Представители Бюро метеорологии Австралии заявили, что в следующие несколько дней ситуация только усугубится. Шторм принесет шквалистый ветер, который может угрожать безопасности граждан Нового Южного Уэльса. По данным правительства, пострадавших нет, однако были повреждены дома почти трети всего населения Австралии. При этом, режим ЧП не будет введен.

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