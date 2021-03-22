В американском городе Майами-Бич введен режим ЧП после начала весенних каникул у школьников и студентов, передает ВВС.

Мэр Майами-Бич, штат Флорида, Дэн Гелбер заявил, что тысячи туристов устроили настоящий хаос на улицах города в первую же ночь весенних каникул. «Это напоминало рок-концерт […] Если вы приехали сходить с ума, выберите другое место», – добавил Гелбер. Весенние каникулы в Штатах, как правило, начинаются в марте или апреле, и большинство учащихся страны предпочитает проводить это время в теплой Флориде, а конкретнее в городе развлечений – Майами-Бич. Власти предупредили туристов, быть ответственными во время отдыха, иначе остаток каникул беспечные ученики проведут под арестом. Толпы молодых людей, веселившихся всю ночь напролет, существенно повысили опасность распространения коронавируса. В этой связи власти Майами-Бич ввели комендантский час с 20:00 до 06:00, который продлится по меньшей мере до 12 апреля, и закрыли частные предприятия на южном побережье.