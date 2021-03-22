Компания IBM разработала программу, способную вести осмысленные дискуссии с людьми, доказывая свою точку зрения. Для этого в программу загрузили примерно четыреста миллионов новостных информаций, содержащих около ста различных тем. Оттуда искусственный интеллект и черпает свои заявления, возражения и аргументы с дискуссиях с людьми. В эксперименте программа выступила достойным оппонентом опытного специалиста по дискуссиям в ходе обсуждения сложной темы.

До сих пор искусственный интеллект не раз демонстрировал превосходство над человеком в различных логических играх, но подбор информации и выработка своей позиции была компьютерным программам недоступна. Поэтому новую разработку исследователи не без основания считают прорывом, сообщает «Science Alert».