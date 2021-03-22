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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Болезнь Альцгеймера можно будет определять по глазам

Болезнь Альцгеймера можно будет определять по глазам
22 марта
17:21 2021
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Специалисты из американского Института глаза Джона Хопкинса Уилмера выяснили, что болезнь Альцгеймера на ранней стадии можно выявить по изменениям глаза.

В эксперименте исследователи изучили снимки капилляров задней стенки глаза у ряда пациентов, страдающих генетически обусловленной болезнью Альцгеймера (такая форма этой болезни встречается крайне редко), а также у здоровых людей. Оказалось, что у тех, кто получил болезнь по наследству, сосуды глаз снабжаются кровью сильнее, чем у здоровых. А такой интенсивный кровоток способен спровоцировать воспалительную реакцию, приводящую к изменениям в мозге.   

Ученые сделали вывод, что изменения в капиллярах сетчатки могут способствовать диагностике развития болезни Альцгеймера тогда, когда никакие симптомы еще не дают о себе знать.

Если метод после дополнительных исследований войдет в медицинскую практику, это позволит начинать лечение как можно раньше с целью затормозить ухудшение мыслительной деятельности пациентов, сообщает yandex.ru.   

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