Джип за 9 тыс. леев, три большие квартиры, незадекларированный банковский счет и частные фирмы. Примерно так выглядит имущественное состояние начинающего инспектора по неподкупности Национального органа по неподкупности. Речь идет о Кристине Чуботару, декларация об имуществе которой вызывает множество вопросов.

Чуботару указала три большие квартиры, самая просторная из которых площадью 123,7 кв.м. стоит всего лишь 834 167 леев (41 mii euro), вторая квартира – в 82,4 кв.м. оценен в 463 234 леев (23 тыс. евро) и третья – 64 кв.м. – 655 тыс. леев (32 тыс. евро). Последние два объекта жилой недвижимости семье Кристины Чуботару достались в 2017-2018 г.г., когда ее супруг Еуджен Чуботару был назначен судьей в Оргеев. Тогда же он стал главным героем журналистского расследования портала Anticorupție.md: «За один год купил столько, сколько другие за семь -приобретения судей в Молдове».

«Еуджен Чуботару, свеженазначенный в Оргеев судья, в 2017 году приобрел квартиру в 64 кв. м., за которую заплатил 655.000 леев, согласно декларации об имуществе. Другая квартира, с той же площадью, досталась ему по договору о пользовании. Отметим, до своего назначения судьей в марте 2018 года Еуджениу Чуботару работал юристом в SA Moldovagaz», – отмечают авторы портала «Anticoruptie.md».

Анализируя декларацию инспектора, можно констатировать, что его семья владеет настоящим автомобильным парком: две «Dacia Logan», «Peugeot» и «Toyota RAV».

Автомобили «Dacia» были приобретены в 2018 году и проданы в 2019 за общую сумму в 75 тыс. леев (3750 евро). «Peugeot», появившийся в декларации Кристины Чуботару в 2018 году, исчезает из документа за 2019 год – без указания его судьбы. В то же время инспектор заявляет, что в 2019 году получила 14 тыс. леев от сдачи в аренду автомобиля.

Что касается «Toyota RAV» 2008 года, то Кристина Чуботару указала, что его цена оставляет всего 9000 тыс. леев (450 евро), в то время как на специализированных сайтах машина оценивается в 9 тыс. евро.

Инспектор по неподкупности Кристина Чуботару не указала, что ее семья владеет банковским счетом. Однако в декларации об имуществе супруга узнаем, что судья Еуджен Чуботару и его семья располагают депозитом в одном из молдавсих банков на сумму в 70839.81 леев.

Также семье Чуботару принадлежит 50% в компании “Crystanlux & Co” SRL, которая занимается грузоперевозками.