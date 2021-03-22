Решение Конституционного суда будет иметь очень тяжёлые последствия в правовом и конституционном плане, а также для простых граждан. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон.

Он считает, что КС фактически оформил конституционный переворот, изменив свою собственную позицию от 23 февраля 2021 и многие другие, где четко указано про решающую роль парламентского большинства.

«Сегодняшнее решение превращает Республику Молдова из парламентской в президентскую, когда решающее слово не за высшим законодательным органом, а за главой государства.

К сожалению, сегодняшнее решение будет иметь очень тяжёлые последствия в правовом и конституционном плане, а также для простых граждан», – заявил Игорь Додон.

Он сообщил, что уже завтра ПСРМ проведет заседание руководящих органов, чтобы совместно определить дальнейшие шаги. При этом Додон подтвердил приверженность своей позиции: те, кто распустят парламент и толкнут страну в избирательную кампанию, должны взять на себя ответственность за жизни тысяч человек, которые неизбежно погибнут от эпидемии.