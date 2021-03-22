Молдова столкнулась с серьёзнейшими вызовами, а перед ней стоят три группы проблем, которые необходимо срочно решать. Так считает кандидат парламентского большинства на пост премьер-министра Владимир Головатюк.

«Могу выделить три группы проблем. 1. пандемический кризис; 2. экономический кризис и состояние бюджета; 3. проблемы людей, прежде всего доходы, занятость и т.п. Пандемия, которая ежедневно бьет рекорды и по числу заболевших, и по числу смертей, неслучайно поставлена на первое место. И не только потому, что приводит к гибели людей, а потому, что борьба с нею не могла не привести к проблемам в экономике и как результат – к социальным проблемам!

Политика в области здравоохранения, проводимая в последнее десятилетие, лишь усугубила ситуацию. Сектор работает на грани своих возможностей, и наша огромная благодарность медикам за их самоотверженный труд во спасение людей!

На сегодняшний день весь мир понимает, что единственный вариант преодоления этой заразы – сплошная вакцинация населения», – считает Владимир Головатюк.

По его словам, борьба с распространением COVID-19 привела к сокращению объемов производства практически во всех отраслях и секторах экономики: промышленности, транспорте, инвестициях, строительстве, экспорте и т.д. Кроме того, ситуацию усугубила засуха, в результате чего растениеводство сократилось на 36%, а зерновые практически вдвое.

«Главное сейчас: 1. победить вирус; 2. решить проблемы бюджета; 3. обеспечить жизнеспособность бизнеса хотя бы на уровне простого воспроизводства. Решение второй и третьей задач позволит не допустить снижения уровня жизни населения за счет сохранения рабочих мест и адресных компенсаций неработающим. И лишь после этого необходимо сосредоточиться на решении перспективных вопросов – обеспечить выход экономики на путь устойчивого развития на основе активизации инвестиций и экспорта. Но об этом надо думать уже сейчас», – считает Головатюк.