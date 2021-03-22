С нынешнего года в Италии отмечается Национальный день Данте, приходящийся на 25 марта. К тому в 2021 году исполняется семьсот лет со дня смерти выдающегося поэта эпохи Возрождения. По этому случаю в Неаполе, на одной из старейших в стране шоколадных фабрик, изготовили гигантское пасхальное яйцо – претендент на место в Книге рекордов Гиннесса.

На изготовление яйца ушло триста килограммов шоколада, высота его – два метра. Артефакт украшен портретом гения, а также цитатами из его «Божественной комедии».

На этой фабрике вот уже два десятилетия подряд создают из шоколада всевозможные артефакты в честь очередного героя года. В нынешнем году из-за коронавируса первоначально решили отказаться от этой традиции, но, учитывая столь внушительную годовщину, связанную с Данте, все-таки изготовили очередной впечатляющий шоколадный шедевр, пишет «Российская газета».