Понедельник, 22 марта 2021, 19:18

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

В честь Данте создали гигантское шоколадное пасхальное яйцо

В честь Данте создали гигантское шоколадное пасхальное яйцо
22 марта
15:46 2021
Версия для печати

С нынешнего года в Италии отмечается Национальный день Данте, приходящийся на 25 марта. К тому в 2021 году исполняется семьсот лет со дня смерти выдающегося поэта эпохи Возрождения. По этому случаю в Неаполе, на одной из старейших в стране шоколадных фабрик, изготовили гигантское пасхальное яйцо – претендент на место в Книге рекордов Гиннесса. 

На изготовление яйца ушло триста килограммов шоколада, высота его – два метра. Артефакт украшен портретом гения, а также цитатами из его «Божественной комедии».

На этой фабрике вот уже два десятилетия подряд создают из шоколада всевозможные артефакты в честь очередного героя года. В нынешнем году из-за коронавируса первоначально решили отказаться от этой традиции, но, учитывая столь внушительную годовщину, связанную с Данте, все-таки изготовили очередной впечатляющий шоколадный шедевр, пишет «Российская газета».    

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,71–0,59%
EUR21,12–0,26%
GBP24,51–0,56%
UAH0,64–0,32%
RON4,32–0,55%
RUB0,24–1,19%

Курсы валют в MDL на 22.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд