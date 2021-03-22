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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Мужчинам в борьбе с коронавирусом поможет женский гормон

22 марта
15:46 2021
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За год с момента начала пандемии коронавируса медики убедились, что мужчины переносят болезнь тяжелее и умирают чаще, чем женщины. Исследователи из больницы Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе в США предположили, что здесь важную роль играет гормон прогестерон, которого в организме женщин репродуктивного возраста значительно больше, чем в мужском организме. Этот гормон известен своей противовоспалительной активностью и, значит, может предотвращать возникновение «цитокинового шторма».

Ученые провели эксперимент, охвативший четыре десятка пациентов-мужчин, проходящих лечение в стационаре. Одна группа ограничилась стандартным лечением, вторая в дополнение к нему в течение пяти дней принимала прогестерон. Так вот, пациентам, входившим в эту вторую группу, пришлось провести в больнице меньше времени, у них была ниже необходимость в кислородной сатурации и искусственной вентиляции легких. 

Специалисты подчеркивают, что исследование должно быть продолжено и расширено, но уже первые результаты обнадеживают, пишет «Daily Mail».

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